إصابة 8 لاعبين من توتنهام بفيروس كورونا

وكشف كونتي في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو من المقر التدريبي في لندن عن إصابة "ثمانية لاعبين وخمسة موظفين"، مضيفًا أن "كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد، لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق. الوضع ليس جيدًا".

وتابع "الحديث عن كرة القدم مستحيل. الوضع أغضبني جدًا...الحالة خطيرة جدًا. هناك الكثير من العدوى، سنستعد للمباراة ضد رين ولكن الامور صعبة".

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها المقرر مساء الخميس في لندن، فيما أشار كونتي الذي وصل الى رأس الجهاز الفني لتوتنهام الشهر الفائت "مرة أخرى، ثبتت إصابة لاعب وموظف آخر مع نهاية الحصة، من سيكون غدًا؟ نحن خائفون قليلا الآن لأننا لا نعلم ماذا سيحصل غدًا".

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعبًا في تصرف الفريق.

ومن غير الواضح ما إذا سيطالب سبيرز بإرجاء مباراته ضد مضيفه برايتون ضمن منافسات الدوري الأحد.