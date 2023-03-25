إسبانيا تستهل مشوارها في تصفيات "يورو 2024" بفوز مطمئن

وتناوب على تسجيل أهداف إسبانيا كل من داني أولمو (13) وخوسيلو (84 و85).

وبذلك غنم منتخب "لاروخا"،الذي يسعى لاستعادة مستواه المعهود بعد الخروج المخيّب من ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام المنتخب المغربي المتألّق بركلات الترجيح (3-0) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، النقاط الثلاث في أول ظهور بتصفيات "يورو 2024".

أمّا النرويج التي غابت عن البطولات الكبرى منذ سنوات طويلة فقد تكبّدت هزيمة في مستهل مشوارها في تصفيات البطولة القارية.

وخاض المنتخب النرويجي المباراة في غياب "سلاحه" الأهمّ النجم إيرلينغ هالاند محترف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بسبب إصابة على مستوى الفخذ ستحرمه أيضًا من مواجهة جورجيا، الغائبة عن هذه الجولة، الثلاثاء المقبل في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وضمن المجموعة ذاتها حققت اسكتلندا فوزًا باهرًا على ضيفتها قبرص بثلاثية نظيفة.

وسجّل للفائز كل من جون ماكغين (21) وسكوت ماكتوميناي (87 و90+3).