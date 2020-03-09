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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إجماع على تعليق النشاط الكروي في الأردن

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وقع 11 نادياً من أصل 12 تشارك في بطولة الأردن لكرة القدم وثيقة تعلن إجماعها على تعليق النشاط الكروي للموسم الحالي بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.

AFP

جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد مساء الاثنين بمبادرة من نادي الجزيرة، جمع رؤساء أندية الدوري المحلي (باستثناء نادي الرمثا)، حيث تم تدارس المصاعب المالية التي تمر بها الأندية.

وبحسب عضو إدارة نادي الجزيرة زياد ارميلي، فإن مطالب الأندية الموقعة على الوثيقة، تتلخص بضرورة التزام اتحاد الكرة برفع قيمة الريع المالي لكل ناد ليصبح 250 ألف دينار أردني (حوالي 400 ألف دولار) في الموسم الواحد، على أن تدفع بشكل شهري من خلال الدعم الحكومي الوارد للاتحاد.

وأضاف الرميلي "طالبت الأندية كذلك بتسديد كافة أرصدتها ومستحقاتها السابقة وبشكل فوري، وإبقاء المكافآت في بطولات الموسم الكروي الحالي كما كانت في السابق، وتخفيض الغرامات المالية التي فرضتها اللجنة التأديبية على الأندية.

وأكد رميله لوكالة "فرانس برس" جدية الأندية في هذا القرار واستعدادها لمواجهة التحديات القادمة والضغوطات المتوقعة مشيراً الى تعيينه منسقاً للجنة الخماسية التي تم تشكيلها خلال الاجتماع، وتضم أندية الفيصلي والوحدات والحسين اربد وسحاب والسلط.

وأشار إلى أن هذه اللجنة فوضت بالتفاوض والاتصال مع اتحاد الكرة لإبلاغه بمطالب الأندية التي تعتبر مطالب شرعية تخفف من معاناة الأندية التي أصبحت على وشك الإفلاس، وذلك على حد تعبير رميله.

ويتزامن هذا القرار مع انطلاقة الدوري للعام 2020 يوم الخميس الماضي، علماً بان الجولة الثانية مقرر لها أن تنطلق الخميس المقبل.
 

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