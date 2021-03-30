إثيوبيا تعبر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

بلغت إثيوبيا نهائيات "كان 2021" رغم خسارتها أمام مضيفتها كوت ديفوار 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وسجل ويلي بولي (3) وفرانك كيسييه (19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (76) أهداف كوت ديفوار، وغيتانيه كيبيديه (74) هدف إثيوبيا.

واستفادت إثيوبيا من سقوط مدغشقر في فخ التعادل أمام ضيفتها النيجر صفر-صفر للظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة.

وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف كوت ديفوار التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

تأهل غينيا بيساو

وانتزعت غينيا بيساو بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التاسعة بفوزها على الكونغو 3-صفر في العاصمة بيساو.

وسجل الأهداف بيكيتي بريتو سيلفا (45+1) وفريدريك ميندي (73) وجورج إنتيما "جورجينيو" (80).



وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السنغال المتصدرة ووصيفة النسخة الأخيرة، مع ضيفتها إسواتيني 1-1 في داكار.

تقدم الضيوف بهدف سابيلو غاميدزي (9)، وأدرك شيخو كوياتي التعادل للسنغال (90+7).

وأنهت السنغال التصفيات في الصدارة برصيد 14 نقطة أمام غينيا بيساو الثانية صاحبة النقاط التسع، والكونغو ثالثة بثماني نقاط وإسواتيني رابعة بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية عشرة تغلبت نيجيريا الضامنة لتأهلها منذ الجولة السابقة على ضيفتها ليسوتو 3-صفر.

وسجل الأهداف فيكتور أوسيمن (23) وأوغينيكارو إيتيبو (50) وبول أونواتشو (83).

وتأخر انطلاق المباراة الحاسمة بين سيراليون (4 نقاط) وضيفتها بنين (7 نقاط) لثلاث ساعات.

وتحتاج بنين إلى التعادل لبلوغ النهائيات، فيما يتعين على سيراليون الفوز للحاق بركب المتأهلين.