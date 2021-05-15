أينتراخت فرانكفورت يسقط أمام شالكه

وسجل للفائز-الجريح الهولندي المخضرم كلاس يان هونتيلار (15)، الكوسوفي بلندي إدريزي (52)، فلوريان فليك (60) والأميركي ماثيو هوب (64)، ولفرانكفورت الذي أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا، البرتغالي أندري سيلفا (29 و73) والفرنسي إيفان نديكا (51).

وبات برصيد فرانكفورت 57 نقطة، مقابل 58 لدورتموند الذي يحل على ماينتس الثالث عشر الأحد بعد تتويجه بلقب الكأس على حساب لايبزيغ (4-1) الخميس، و60 لفولفسبورغ الثالث الذي يحل على لايبزيغ الثاني (64).

وعلى غرار فرانكفورت، أهدر باير ليفركوزن السادس نقطتين بتعادله مع مطارده وضيفه أونيون برلين 1-1. افتتح ليفركوزن (52 نقطة) التسجيل عبر الواعد فلوريان فيرتس (27)، قبل أن يعادل الفنلندي يويل بوهيانبالو لفريق العاصمة (72).

وخسر بوروسيا مونشنغلادباخ الثامن للمرة الثالثة في أربع مباريات أمام ضيفه شتوتغارت التاسع 1-2. افتتح المضيف التسجيل عبر المخضرم لارس شتيندل (45+1)، قبل ثنائية الياباني واتارو إندو (72) والنمساوي ساشا كالايدجيتش (77).

وتعادل أرمينيا بيليفيلد الخامس عشر مع ضيفه هوفنهايم الحادي عشر 1-1. سجل للأول الكرواتي أندري كراماريتش للضيوف (5) وللثاني أندرياس فوغلسامر (23).

وبهدفين في الشوط الثاني، فاز أوغسبورغ الثاني عشر على ضيفه فيردر بريمن السادس عشر 2-صفر، بهدفي راني خضيرة (57) والإيطالي دانيال كاليجيوري (90 من ركلة جزاء). وطُرد للمضيف السويسري روبن فارغاس مطلع المباراة (13)، قبل أن ترفع البطاقة الحمراء في وجه كريستيان غروس لاعب بريمن لنيله انذارين (49).

وانتهت مباراة هرتا برلين الرابع عشر وضيفه كولن السابع عشر بالتعادل السلبي.

