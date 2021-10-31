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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

أوغسبورغ يكرم وفادة شتوتغارت برباعية

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أكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه شتوتغارت عندما تغلب عليه 4-1 الأحد في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters

وبكّر شتوتغارت بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر لاعب وسطه خريس فوهريخ، لكنه دفع الثمن غالياً لأن أصحاب الأرض ردوا بقوة خصوصاً في الشوط الثاني عندما سجلوا ثلاثية.


ونجح أوغسبورغ في إنهاء الشوط الأول بالتعادل عندما سجل له مدافعه الإنكليزي أوكسفورد في الدقيقة 30.

ومنح الهولندي جيفري غوفيلوف التقدم لأوغسبورغ مطلع الشوط الثاني (53)، وأضاف فلوريان نيدرليخنر الهدف الثالث بعد 19 دقيقة (72)، قبل أن يوجه الأيسلندي ألفريد فينبوغاسون الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع (81).

وهو الفوز الثاني لأوغسبورغ هذا الموسم فرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق أمام ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الأولى أو الهبوط إلى الثانية.

في المقابل، مني شتوتغارت بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، عاد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى سكة الانتصارات في الدوري بفوزه على بوخوم 2-1.

ودخل بوروسيا مونشنغلادباخ المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه التاريخي على بايرن ميونيخ 5-صفر في الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية الأربعاء، واستغل ذلك بأفضل طريقة ممكنة، واستعاد نغمة الفوز في الدوري بعد تعادل مخيب مع ضيفه شتوتغارت 1-1 وخسارة أمام مضيفه هرتا برلين صفر-1.

وحسم بوروسيا مونشنغلادباخ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الفرنسي الحسان بليا (1) ويوناس هوفمان (40).

وسجل داني بلوم الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 86.

وهو الفوز الرابع لبوروسيا مونشنغلادباخ هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز العاشر، فيما مني بوخوم بخسارته السادسة وتراجع إلى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

شتوتغارت الدوري الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ أوغسبورغ
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