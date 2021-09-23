أنباء عن اعتزام كانافارو فسخ عقده مع غوانغجو الصيني



وقالت عدة وسائل إعلام إن المدرب البالغ عمره 48 عاما لن يعود إلى النادي الصيني بعدما حصل على إجازة في منتصف الموسم وقرّر فسخ عقده مع بطل آسيا مرتين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن غوانغجو لم يعلق بعد على هذه التقارير.

وكان كانافارو، قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، قاد غوانغجو لحصد لقب الدوري في 2019 في ولايته الثانية في النادي بعدما سبق له تدريب الفريق أيضا في 2014-2015.

وقالت تقارير إعلامية إن تشينغ تشي قائد الصين وغوانغجو السابق سيتولى تدريب الفريق عند استئناف المسابقة مطلع ديسمبر/كانون الأول.

ولم يلعب غوانغجو أي مباراة رسمية منذ 11 أغسطس/آب عندما فاز 5-صفر على كينغداو لينهي المجموعة الأولى في المركز الثاني.

وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى الدور التالي.

