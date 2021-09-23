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كرة القدم

أنباء عن اعتزام كانافارو فسخ عقده مع غوانغجو الصيني

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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن فابيو كانافارو ترك تدريب "غوانغجو إف سي" بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات.

Reuters


وقالت عدة وسائل إعلام إن المدرب البالغ عمره 48 عاما لن يعود إلى النادي الصيني بعدما حصل على إجازة في منتصف الموسم وقرّر فسخ عقده مع بطل آسيا مرتين.  

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن غوانغجو لم يعلق بعد على هذه التقارير.  

وكان كانافارو، قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، قاد غوانغجو لحصد لقب الدوري في 2019 في ولايته الثانية في النادي بعدما سبق له تدريب الفريق أيضا في 2014-2015.  

وقالت تقارير إعلامية إن تشينغ تشي قائد الصين وغوانغجو السابق سيتولى تدريب الفريق عند استئناف المسابقة مطلع ديسمبر/كانون الأول.  

ولم يلعب غوانغجو أي مباراة رسمية منذ 11 أغسطس/آب عندما فاز 5-صفر على كينغداو لينهي المجموعة الأولى في المركز الثاني.

وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى الدور التالي.  
   

غوانغجو الصيني الدوري الصيني فابيو كانافارو
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