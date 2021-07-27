أليغري يؤكد أن رونالدو متحمس للموسم المقبل

وعاد أليغري (53 عاما) للإشراف على يوفنتوس خلفاً لأندريا بيرلو بعد عامين من قرار التخلي عنه رغم فوزه مع "السيدة العجوز" بلقب الدوري لخمس مرات متتالية، دافعاً ثمن فشل النادي في دوري أبطال أوروبا الذي فاز به آخر مرة عام 1996.

وكان أليغري موجوداً في الفريق حين جاء رونالدو الى تورينو عام 2018 من ريال مدريد الإسباني في صفقة لأربعة أعوام في محاولة للفوز بدوري الأبطال الذي وصل يوفنتوس الى مباراته النهائية مرتين بقيادة مدرب ميلان السابق عامي 2015 و2017.

ولدى سؤاله الثلاثاء عن رونالدو الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل الى باريس سان جيرمان الفرنسي بحثاً عن تحدٍ جديد بعد تنازل يوفنتوس عن لقب الدوري المحلي لإنتر وخروجه باكراً من دوري الأبطال، أجاب أليغري "رونالدو؟ لقد عاد بحافز كبير".

وتابع حديثه عن ابن الـ36 عاماً الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "رونالدو بطل عظيم ولاعب غير عادي وفتى ذكي. لقد تحدثت معه مثلما تحدثت مع اللاعبين الآخرين. أخبرته أن هذا العام هو عام مهم وأني سعيد برؤيته مرة أخرى هنا وأن لديه مسؤولية أكبر مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام لأننا كنا نملك فريقاً يتمتع بخبرة كبيرة في ذلك الوقت".

وتابع "اليوم، بالإضافة الى وضع مؤهلاته في أرض الملعب، أتوقع أيضاً أشياءً منه من حيث المسؤوليات".

ورأى أن "الأعوام الخمسة التي قضيناها معاً كانت رائعة، ثم قررنا الانفصال لأنه كان مناسباً والآن نبدأ دورة جديدة. أجد فريقاً فاز في العامين الماضيين ببطولة دوري مع ماوريتسيو ساري وكأسين مع أندريا بيرلو. أنا سعيد للغاية بالفريق المتاح لي. إنه تحد مثير".

وستتمثل مهمة أليغري الأولى في استعادة لقب الدوري المحلي من إنتر ميلان "المرشح" للمنافسة على اللقب مجدداً بحسب "ماكس"، وبالتأكيد محاولة تحقيق حلم الفوز بلقب دوري الأبطال الذي "يرغب الجميع به، لكن دعونا نهدأ. الهدف الأول هو تخطي المجموعات. لذلك دعونا نتعامل مع الأمور خطوة تلو الأخرى".

وتابع "نحن نعمل على إصلاح الفريق. عندما بدأت قبل أيام قليلة، شعرت أني عدت الى الوراء 18 عاماً عندما بدأت العمل كمدرب. كنت متحمساً".

الى ذلك، أكد رئيس النادي أندريا أنييلي أن القائد المخضرم جورجيو كييليني مستعد لتوقيع عقد جديد بعد قيادة إيطاليا للفوز بلقب بطولةأوروبا هذا الشهر، موضحاً "لقد كان يلعب معنا منذ 16 عاماً. إنه قائدنا، بدا لي من السخف أن أجعله يقطع إجازته والمجيء به لتوقيع العقد. كييليني ليس مشكلة على الإطلاق".

ويبدأ يوفنتوس الموسم الجديد من الدوري الإيطالي على ملعب أودينيزي في 22 آب/أغسطس.

