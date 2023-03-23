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كرة القدم

أسباس يعتبر أن "إسبانيا لم تكن تملك خطة بديلة" مع إنريكي

اعتبر مهاجم سلتا فيغو الدولي ياغو أسباس الخميس أن المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي الذي حلّ بدلاً منه لويس دي لا فوينتي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم يكن يملك خطة بديلة عندما كانت المباريات تصبح معقدة.

AFP


قال أسباس في مؤتمر صحافي قبيل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 "كان لويس إنريكي يملك أسلوب لعب محدد، وعندما كانت الخطة الأساسية تفشل، لم يكن يملك خطة بديلة أو لاعبين آخرين من أجل محاولة قلب الوضع".

ورأى ابن الـ 35 عاماً وصاحب 18 مباراة دولية الذي عاد إلى صفوف منتخب "لا روخا" للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2019، أن هذا النقص في الخيارات هو خلف إقصاء المنتخب من ثمن نهائي مونديال قطر العام الماضي.

وأضاف "كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يسجل المنتخب الاسباني هدفاً" في إشارة إلى عدم قدرة منتخب بلاده على هز شباك نظيره المغربي الفائز بركلات الترجيح 3-0 بعد تعادلهما سلباً.

وتستهل اسبانيا باشراف دي لا فوينتي التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بمواجهتين أمام النرويج السبت في ملقة ثم اسكتلندا في 28 الشهر الحالي.

 

منتخب إسبانيا لويس إنريكي إياغو أسباس
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