وأتاح هذا الفوز لميامي التقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، بينما فقد فيلادلفيا مركزه الثاني لصالح بوسطن سلتيكس الذي حقق أمس أيضاً فوزاً لافتاً على مضيفه دالاس مافريكس 109-103.

وتراجع فيلادلفيا مع خسارته التاسعة في 29 مباراة، إلى المركز الخامس في المنطقة الشرقية خلف حامل اللقب تورونتو رابتورز الفائز على مضيفه ديترويت بيستونز 112-99.

وشهدت مباراة ميامي وفيلادلفيا تبدلا جذريا في الربع الثاني الذي أنهاه الضيوف لصالحهم بفارق 18 نقطة (37-19)، بعدما كان فيلادلفيا قد أنهى الربع الأول لصالحه بفارق عشر نقاط. ولم يتمكن النجم الكاميروني لفيلادلفيا جويل إمبيد الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة و19 متابعة، من وقف اندفاع ميامي ولاعبه كندريك نان، أفضل مسجل مع 26 نقطة.

وتمكن لاعبو ميامي خلال الربع الثاني من تسجيل 27 نقطة متتالية مقابل سبعة فقط للاعبي فيلادلفيا.

وسيطر ميامي على ما تبقى من اللقاء، بفضل أداء جماعي أتاح لخمسة من لاعبيه تخطي عتبة 13 نقطة على الأقل، وهم إضافة الى نان، بام أديبايو (23 نقطة وتسع متابعات)، ودنكان روبنسون (15 نقطة وخمس متابعات)، وجيمي باتلر (14 نقطة وسبع متابعات)، وديريك جونز جونيور (13 نقطة وست متابعات).



خسارة ثانية لدالاس في ثلاث مباريات

من جهته، تلقى الأخير خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات، بسقوطه أمام ضيفه بوسطن سلتيكس الذي استغل غياب النجم الشاب لدالاس السلوفيني لوكا دونشيتش بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها السبت.

وفشل مافريكس الذي تراجع من المركز الثالث إلى الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، في الحفاظ على تقدمه في الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة، والذي وصل إلى 10 نقاط. وأمسك بوسطن بزمام المبادرة من أواخر الربع الثالث، وفرض أفضليته في الربع الأخير الذي أنهاه لصالحه 33-30، معولاً بشكل أساسي على لاعبه كيمبا ووكر أفضل مسجل في المباراة مع 32 نقطة، أضاف إليها خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

كما سجل زميله جايلن براون 26 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايسون تايتوم 23 نقطة وثماني متابعات.

وكان اللاتفي كريستباس بورزينغيس أفضل مسجل لدالاس مع 23 نقطة أضاف إليها 13 متابعة، بينما اكتفى زميله تيم هارداوي جونيور بـ13 نقطة.

وتراجع دالاس الذي بات في رصيده 18 فوزاً وتسع هزائم، مركزاً في ترتيب المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس الذي حقق الأربعاء فوزه الـ18 مقابل ثماني هزائم، وذلك على حساب ضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 113-104.

ويدين دنفر بفوزه إلى لاعبيه الكندي جمال موراي أفضل مسجل في المباراة مع 33 نقطة أضاف إليها خمس متابعات، والصربي نيكولا يوكيتش (18 نقطة وتسع متابعات و12 تمريرة حاسمة)، واللذين تمكنا من قلب نتيجة المباراة بعد تقدم أورلاندو بفارق 19 نقطة مطلع الربع الثالث.

إلى ذلك، حسم شيكاغو بولز لقاءه مع مضيفه واشنطن ويزاردز بفارق نقطة واحدة 110-109 بعد التمديد.

وانتزع شيكاغو التمديد بفضل رميتين حرتين للاعبه زاك لافين قبل نصف ثانية فقط على نهاية الوقت الأصلي، عادل بهما النتيجة 98-98. أما الشوط الإضافي، فحسمه بولز بفضل رمية ناجحة من تحت السلة عبر ونديل كارتر جونيور قبل تسع ثوانٍ فقط من النهاية، بعد تمريرة من لافين.

وأنهى الأخير المباراة مع 24 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات، بينما سجل كارتر تسع نقاط وتسع متابعات، ليساهما مع أفضل مسجل للفريق الفنلندي لاوري ماركانن (31 نقطة وتسع متابعات) في تحقيق شيكاغو فوزه الحادي عشر في 30 مباراة.

وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على غولدن ستايت ووريرز 122-112، ونيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبروولفز 107-99، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 126-122، وكليفلاند كافالييرز على تشارلوت هورنتس 100-98.