النصف الأول من المباراة شهد تكافؤا وتوازنا بين المنتخبين حيث انتهى على تقدم الأستراليات بفارق سلة واحدة، لكن الربع الثالث شهد هجوماً كاسحاً من أستراليا سجلت خلاله اللاعبات عشرين نقطة مقابل تسع فقط لليابانيات ليفرض بالتالي وصيف بطل النسخة الماضية أفضليته ويحسم اللقاء لصالحه منتزعا صدارة المجموعة أمام كندا.

