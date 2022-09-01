المباراة سارت متقاربة في معظم مجرياتها فانتهى الربع الأول متعادلاً 27-27 لتتمكن سلوفينيا من خطف الأسبقية في الربع الثاني حيث أنهته متقدمة 51-48.

وشهد النصف الثاني من الموقعة ندية أكبر حيث تعادل المنتخبان في أكثر من مناسبة، قبل أن تخطف سلوفينيا التفوق أواخر الربع الرابع بواسطة نجمها لوكا دونشيتش الذي أحرز 14 نقطة في اللقاء، مكنت منتخبه من تحقيق الفوز بفارق سبع نقاط.

ودشّن المنتخب الإسباني مباريات المجموعة الأولى بالفوز على نظيره البلغاري 114-87.

ودخل منتخب إسبانيا حامل اللقب في ثلاث مناسبات في آخر خمس نسخ اللقاء وهو من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة فنجح في فرض أفضليته على الربعين الأول والثاني منهياً إياهما بتفوقه 57-35.

ورغم المحاولات البلغارية لتقليص الفارق في الربع الثالث إلا أن إسبانيا تمكنت من إبقاء التقدم في مصلحتها وإنهاء اللقاء بفارق سبع وعشرين نقطة مستفيدة من تألق سبعة من لاعبيها الذين سجلوا أكثر من عشر نقاط في مقدمتهم لورينثو براون بسبع عشرة نقطة.