الريان بطلاً للدوري القطري لكرة السلة من قبل beIN SPORTS May 28, 2023 11:50 2:50 دقيقة توج الريان بلقب الدوري القطري لكرة السلة بعد فوزه على الشمال في المباراة النهائية بخمس وسبعين نقطة مقابل ثمان وستين. تقارير إخبارية الريان -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة سابالينكا إلى الدور الثاني في رولان غاروس 0:31 دقيقة خروج السنغال من الدور الأول لكأس العالم للشباب 2:50 دقيقة الريان بطلاً للدوري القطري لكرة السلة 2:23 دقيقة تونس والأوروغواي في مواجهة واعدة 3:31 دقيقة مواجهة منتظرة بين اتحاد الجزائر ويونغ أفريكانز 2:17 دقيقة منتخب البرازيل يضمن تأهله متصدراً للمجموعة الرابعة 2:11 دقيقة ماذا قال غالتييه عن تتويج سان جيرمان بلقب الليغ 1؟ 3:06 دقيقة مرسيليا يخسر أمام بريست ولونس يضمن المركز الثاني 0:52 دقيقة السعادة تغمر ريناتو سانشيز 3:37 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي