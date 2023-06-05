الاتحاد المنستيري يحرز لقب كأس تونس لكرة السلة من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 15:20 2:29 دقيقة أكد الاتحاد المنستيري سيطرتَه على كرة السلة التونسية في المواسم الأخيرة بعد فوزه في نهائي الكأس على النادي الإفريقي وذلك بعد أيام قليلة من فوزه على المنافس ذاتِه في نهائي الدوري. كرة السلة كأس تونس الاتحاد المنستيري -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تشافي: نعم نحتاج للتعزيزات 0:22 دقيقة بوروسيا دورتموند يضم رامي بن سبعيني 1:09 دقيقة رود يمضي قدماً في رولان غاروس 0:36 دقيقة براخا سعيد بعد تمكن فالنسيا من تجنب الهبوط 18:07 دقيقة إنزاغي يشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة أمام سيتي 1:11 دقيقة خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية 2:29 دقيقة الاتحاد المنستيري يحرز لقب كأس تونس لكرة السلة 3:55 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 0:53 دقيقة خورخي ميسي يؤكد رغبة نجله في العودة إلى برشلونة