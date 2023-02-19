إلى ذلك غاب كل من ليبرون جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن مسابقات السبت, ولم يشارك جيمس قائد "فريق ليبرون" في التمارين قبل المباراة المقررة في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي، لأسباب شخصية فيما لم يخض العملاق اليوناني قائد "فريق يانيس" مسابقة المهارة حيث كان من المتوقع أن يشارك فيها مع شقيقيه أليكس و تاناسيس.



