أبوظبي تحتضن مواجهتين بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز في أكتوبر المقبل من قبل beIN SPORTS May 2, 2023 15:37 2:39 دقيقة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية تم الإعلان عن استضافة العاصمة الإماراتية لمباراتين تمهيديتين للموسم المقبل. هاتين المباراتين ستكونا بين دالاس مافريكس مينيسوتا تيمبروولفز. دالاس مافريكس أبو ظبي -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة أبوظبي تحتضن مواجهتين بين مافريكس ومينيسوتا تمبر 4:32 دقيقة الدوري الألماني: إثارة متواصلة وتبادل على الصدارة 3:27 دقيقة خسارة سان جيرمان أمام لوريان تثير التساؤلات 3:00 دقيقة ريال مدريد يحل ضيفاً على ريال سوسييداد 3:04 دقيقة آرسنال يستقبل جاره تشلسي في ديربي لندن 3:54 دقيقة هاردن يقود سيكسرز للفوز على سلتيكس 6:49 دقيقة تعادل ليستر سيتي وإيفرتون في صراع تفادي الهبوط 2:42 دقيقة جيرونا يظفر بالنقاط من ملعب إشبيلية 5:36 دقيقة سيدات فولفسبورغ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 1:23 دقيقة كلوب في لقاء خاص مع beIN SPORTS