هاردن سيغيب عن المنتخب الأميركي في مونديال السلة

ونقلت صحيفة "هيوستن كرونيكل" الجمعة عن هاردن، أفضل لاعب في دوري المحترفين لموسم 2017-2018، قوله على هامش حفل خيري أنه يريد أن يمضي بقية الفترة التحضيرية بين الموسمين مع فريقه روكتس الذي قام بتجديد صفوفه استعداداً لمتطلبات الموسم القادم.

وتعاقد هيوستن مع الزميل السابق لهاردن لاعب أوكلاهوما سيتي راسل وستبروك أفضل لاعب في الدوري عام 2017، والذي انضم إلى صفوفه في صفقة شملت رحيل كريس بول بالاتجاه المعاكس.

وبات هاردن ثاني لاعب يعلن غيابه عن صفوف المنتخب الأميركي الذي يشرف عليه غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنطونيو سبيرز، بعد أنطوني ديفيس المنتقل مؤخراً من نيو أورليانز بيليكانز إلى لوس أنجليس ليكرز ليلعب إلى جانب "الملك" ليبرون جيمس.

في المقابل تأكد التحاق لاعبي هيوستن إريك غوردون وبي جيه تاكر بمنتخب بلادهما الذي يخوض معسكراً تدريبياً في لاس فيغاس بين 5 و9 آب/أغسطس، تحضيرا لمونديال الصين المقام بين 31 منه و15 أيلول/سبتمبر.

ويشارك المنتخب الأميركي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين والساعي للقبه الثالث توالياً في إنجاز غير مسبوق، ضمن المجموعة الخامسة مع تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان، في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن.



