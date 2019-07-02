أنتيتوكونمبو وشقيقاه مع اليونان في بطولة العالم



واختير شقيقان من أربعة أشقاء ليانيس هما ثاناسيس لاعب باناثينايكوس وكوستاس لاعب دالاس مافريكس الأميركي، ضمن صفوف المنتخب اليوناني خلال البطولة العالمية المقررة من 31 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر.

وسبق ليانيس (24 عاما) وثاناسيس (26 عاما) أن لعبا مع المنتخب اليوناني، في حين أنها المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة إلى شقيقهما الأصغر كوستاس (21 عاما).

وقال مدرب اليونان ثاناسيس سكورتوبولويس بخصوص كوستاس "ننتظر الكثير من تطوره ونعتقد أن ذلك يعتبر ميزة بالنسبة إلى لاعب شاب مثله بأن ينضم تدريجيا إلى صفوف المنتخب".



