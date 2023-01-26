وطالبت رابطة الدوري بفتح تحقيق في الحادثة وتشديد العقوبات على المسيئين.

وكتب موقع "لا ليغا" على تويتر: "ندين التصرفات البغيضة ضد فينيسيوس. التعصب والعنف لا يتناسبان مع كرة القدم".

كما قدّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لفينيسيوس، واصفًا الحادثة بأنها تهديد مباشر للمهاجم "محمّل بالكراهية".

وعُلقت دمية ترتدي قميص فينيسيوس في أسفل جسر بالقرب من ملعب تدريبات ريال مدريد، قبيل مواجهة جاره أتليتيكو في ربع نهائي كأس إسبانيا الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكُتب على لافتة معلقة على الجسر القريب من فالديبيباس ليلة الأربعاء "مدريد تكره ريال".

ووصفت وسائل إعلام إسبانيا دمية فينيسيوس المعلقة بأنها "هجوم عنصري" و"تهديد خطير" ضد المهاجم البرازيلي.

وقال أتليتيكو في بيان "مثل هذه الأفعال بغيضة تمامًا وغير مقبولة ومخزية للمجتمع. إن إدانتنا لأي عمل يمس كرامة الأشخاص أو المؤسسات هي قاطعة وصريحة".