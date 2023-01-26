أزمة "التذاكر" تخيّم على ديربي مدريد من قبل beIN SPORTS January 26, 2023 13:00 3:10 دقيقة قبل ديربي الكأس بين قطبي مدريد ريال وأتليتيكو اشتعلت حرب بين الناديين على خلفية قرار النادي الملكي بمنح عدد قليل من التذاكر لأنصار الفريق الضيف. تقارير إخبارية ريال مدريد كأس ملك إسبانيا كأس ملك اسبانيا أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة أزمة "التذاكر" تخيّم على ديربي مدريد 1:27 دقيقة كأس ملك إسبانيا - ديربي مدريد محطّ الأنظار 4:25 دقيقة ريباكينا تتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 3:47 دقيقة مانشستر يونايتد يضع قدماً في نهائي كأس الرابطة 2:29 دقيقة يونيون برلين يصعد إلى مركز الوصافة 0:38 دقيقة بوروسيا دورتموند يحقق فوزاً صعباً أمام ماينتس 0:45 دقيقة كينغ تدعو لرفع الحظر عن اللاعبين الروس والبيلاروس 0:25 دقيقة الفرنسي نيكولا كوزا إلى فولفسبورغ 0:34 دقيقة إسبانيول مهتم بالتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني 0:34 دقيقة مباراة كأس السوبر الأوروبية في أثينا بدلا من كازان