كأس ملك إسبانيا: أنشيلوتي يُصيب في توقّعه بملاقاة أوساسونا في النهائي

فاز ريال في تلك المباراة بهدفين متأخرين حملا توقيع الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو، فظهر أنشيلوتي بلقطات مصورة تلفزيونياً وهو يقترب من مدرب أوساسونا ياغوبا أراساتي قائلاً له "سنلتقي سوياً في نهائي الكأس"، ما دفع نظيره إلى الضحك وإظهار علامات الدهشة.

وبالفعل، تفوّق أوساسونا على أتليتيك بلباو 1-0 في ذهاب نصف النهائي، ثم تأهل بتعادلهما إياباً 1-1 الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي كأس الملك.

أما ريال مدريد، فقلب تأخره ذهاباً أمام ضيفه برشلونة بهدف، إلى فوز كاسح إياباً 4-0 في ملعب كامب نو الأربعاء، بثلاثية لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة.

قال أنشيلوتي بعد الفوز "أطلقت مزحة مع ياغوبا، لكنها أصبحت واقعاً. نحن سعداء كثيراً لخوض النهائي، وأعتقد أن أوساسونا يخالجه الشعور عينه. ستكون الأجواء جميلة".

ويقام النهائي في 6 أيار/مايو على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ويحتل ريال مدريد راهناً المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن برشلونة، وأوساسونا الذي تعادل معه ذهاباً 1-1 في ملعب سانتياغو برنابيو، المركز التاسع دون أي فوز في آخر أربع مباريات في الليغا.

