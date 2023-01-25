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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا

سيميوني يقدم اقتراحاً غريباً في مباريات الكأس

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يعتقد المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني أن مباريات الكأس يجب أن تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفرق في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

Reuters

وتفرض غالبية بطولات خروج المغلوب في الوقت الحالي اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة في حال التعادل قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حال استمراره لتحديد المتأهل أو البطل.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية مواجهة جاره مضيف ريال مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس "إنه موقف (ركلات الترجيح) في المباراة يجب أن نذهب إليه مباشرة وألا نذهب لوقت إضافي على ما أعتقد".

وأضاف "هناك بالفعل الكثير من وقت اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية اللتان أقيمتا في السعودية مطلع الشهر الحالي، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.

وكان مدرب ريال بيتيس التشيلي مانويل بيليغريني اشتكى من اضطرار فريقه إلى لعب وقت إضافي، وقال "مع الوتيرة العالية التي تُلعب بها (المباريات) الآن، لا ينبغي أن يكون هناك وقت إضافي".

وأضاف "بالنظر إلى السرعة التي نلعب بها اليوم، فإننا نطلب الكثير من اللاعبين عندما نرغمهم على خوض الأشواط الاضافية".

أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني
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