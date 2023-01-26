ريال مدريد يحسم الديربي ويتأهل إلى نصف النهائي

وانتصر ريال مدريد الخميس على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف ألفارو موراتا (19) قبل أن يعدل البرازيلي البديل رودريغو النتيجة (79) إثر مجهود فردي لافت.

واستغل ريال مدريد طرد المونتينيغري سافيتش بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (99) عندما منحه الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم مع نهاية الشوط الإضافي الأول (104).

وتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من إضافة الهدف الثالث 120+1 منهياً أحلام أتلتيكو مدريد بالعودة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل بها ريال مدريد إلى نصف النهائي منذ موسم 2018 -2019.

وتعود آخر مرة توّج بها ريال مدريد باللقب إلى 2013-2014.

وأكمل ريال مدريد أضلاع نصف النهائي بعد أن سبقه كل من برشلونة وأوساسونا وأتلتيك بيلباو علماً أنّ القرعة نصف النهائي ستجري الإثنين المقبل.