ريال سوسييداد يتفوق بصعوبة على ميرانديس في ذهاب نصف النهائي

وكان سوسييداد قد بلغ المربع الذهبي بتفوقه على ريال مدريد 4-3 في عقر داره على ملعب "سانتياغو برنابيو" في دور ربع النهائي، الذي شهد أيضا خروج غريمه التقليدي برشلونة على يد أتلتيك بلباو الذي فاز الثلاثاء على غرناطة في ذهاب نصف النهائي الآخر.

وهي المرة الأولى منذ عام 2010 التي سيغيب فيها ريال مدريد أو برشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.

دخل سوسييداد، سادس الليغا، إلى المواجهة منتشيا من فوزين متتاليين على النادي الملكي في الكأس وبلباو في المرحلة 23 من الدوري الإحد، وافتتح التسجيل من ركلة جزاء ترجمها ميكيل أويارزابال بنجاح بعد أن تحصل عليها زميله بورتو اثر عرقلة من اودي زابالا (9).

وعادل ميرانديس النتيجة بعد أن تلقى البرازيلي ماتيوس أماس كرة الى داخل المنطقة من مايكل مالسا فراوغ بيمناه النروجي مارتن اوديغارد قبل أن يسدد بيسراه كرة زاحفة على يسار الحارس اليكس ريميرو (40).

واحتاج النادي الباسكي لثلاث دقائق فقط للتقدم مجددا بالنتيجة رغم تألق ليمونيس حارس ميرانديس الذي تصدى أولا لتسديدة اوديغارد من مشارف المنطقة وبعدها لتسديدة بورتو بعد أن تهيأت الكرة أمامه لكن الكرة عادت إلى اوديغارد بعد التصدي الثاني ولم يخطئ الدولي النروجي هذه المرة في إسكانها الشباك (43).

ويلتقي الفريقان في مباراة الاإاب في الرابع في آذار/مارس المقبل فيما يحل بلباو ضيفا على غرناطة في الخامس منه.

