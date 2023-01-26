بيلباو يعود من فالنسيا ببطاقة نصف النهائي



ورد النادي الباسكي اعتباره من فريق "الخفافيش" الذي أقصاه من نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، ولحق ببرشلونة وأوساسونا اللذين بلغا دور الأربعة الأربعاء بفوز الأول على ريال سوسييداد 1-صفر والثاني على إشبيلية 2-1 بعد التمديد.

وتبقى هناك بطاقة واحدة تُحسَم لاحقاً بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو، على أن تسحب القرعة الإثنين.



وكان بيلباو الأكثر نجاعة منذ البداية، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 35 عبر إيناكي مونيان بعد تمريرة رأسية من الغاني-الإسباني إيناكي وليامس.

ثم، وبعدما أهدى أوسكار دي ماركوس التعادل لأصحاب الأرض عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (43)، عاد بيلباو لاستعادة التقدم عبر نيكو وليامس بعد تمريرة من شقيقه إيناكي (45).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 74 حين حسم الفريق الضيف النتيجة نهائياً بهدف ثالث سجله ميكيل فيسغا من ركلة جزاء انتزعها نيكو وليامس، ليقضي بذلك على أيّ أمل لوصيف بطل الموسم الماضي ومدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بالعودة إلى اللقاء.