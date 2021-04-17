برشلونة كومان يتوج بكأس ملك إسبانيا في ليلة تألق ميسي

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان (60) والهولندي فرينكي دي يونغ (63) والارجنتيني ليونيل ميسي (68 و72) الاهداف.

وهو اللقب الـ31 لبرشلونة في المسابقة والأول منذ 2018 عندما توج به للمرة الرابعة تواليًا بدأه بالتتويج على حساب أتلتيك بيلباو بالذات عام 2015 (3-1).

وكان النادي الكاتالوني يخوض النهائي 42 في تاريخه (خسر 11 وفاز 31)، وهو رقم قياسي.

وهي المرة التاسعة التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة، وكانت الغلبة 7 مرات لبرشلونة أعوام 1920 (2-صفر) و1942 (4-3) و1953 (2-1) و2009 (4-1) و2012 (3-0) و2015 (3-1)، مقابل خسارتين بنتيجة واحدة عامي 1932 و1984.

في المقابل، خسر أثلتيك بيلباو النهائي الثاني على التوالي بعد الأول أمام ريال سوسييداد قبل أسبوعين، والسادس عشر في تاريخه.

وكان أثلتيك بيلباو يمني النفس بالفوز باللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ تتويجه الاخير عام 1984 على حساب برشلونة، بيد أن النادي الكاتالوني كان الأفضل وحرمه من ذلك.

كما هو اللقب الاول لبرشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.



ومن شأن اللقب رفع معنويات النادي الكاتالوني الذي دخل المباراة على وقع خسارته الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 وتنازله للمركز الثاني في الليغا للأخير.

ولا تزال حظوظ برشلونة قائمة في المنافسة على لقب الدوري حيث يتخلف بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.

ودخل بيلباو التاريخ لكونه أول فريق يخسر مباراتين نهائيتين في مدى 15 يومًا بعدما كان سقط أمام غريمه الباسكي ريال سوسييداد 0-1 في نهائي الموسم الماضي المؤجل إثر تداعيات جائحة "كوفيد-19".

سيطرة مطلقة للبلاوغرانا

وكان برشلونة الذي أبقى مدربه كومان المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء، صاحب الأفضلية منذ البداية وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 90 بالمئة لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الحارس اوناي سيمون.

وانتظر الفريق الكاتالوني الشوط الثاني لترجمة أفضليته إلى رباعية في مدى 12 دقيقة وسط استسلام للاعبي بيلباو، علماً أنه سجل هدفًا خامسًا عبر غريزمان ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيدو المساعد "في آيه آر" بداعي التسلل.

وضغط برشلونة منذ البداية، حرم القائم الايمن دي يونغ من افتتاح التسجيل برده تسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ميسي (5).

وتوغل الاميركي سيرجينيو ديست داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة بيسراه بجوار القائم الايسر (7).

وكانت أول فرصة ليبلباو من ركلة حرة جانبية انبرى لها أليكس بيرينغير تابعها إنييغو مارتينيز بيسراه من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايمن (12).

وسدد ميسي كرة من داخل المنطقة بين يدي الحارس أوناي سيمون على دفعتين (21).

ولم تختلف الحال في الشوط الثاني، حيث هاجم برشلونة بضراوة وسط تراجع رهيب للاعبي بيلباو الى الدفاع.

وأنقذ سيمون مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة لسيرجيو بوسكيتس من مسافة قريبة الى ركنية (53).

ونجح غريزمان في منح التقدم لبرشلونة إثر هجمة قادها ميسي ومرر كرة إلى دي يونغ في الجهة اليمنى ومنه الى غريزمان داخل المنطقة فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (60).

وعزز دي يونغ تقدم النادي الكاتالوني بعد ثلاث دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لجوردي ألبا (63).

وأضاف ميسي الهدف الثالث عندما قاد بنفسه هجمة من منتصف الملعب وتبادل الكرة مع دي يونغ عند حافة المنطقة قبل أن يتوغل داخلها ويتلاعب بالمدافع مارتينيز ويسددها بيسراه زاحفة على يمين الحارس (68).

وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي الكاتالوني عندما تلقى كرة عرضية من ألبا سددها زاحفة بيسراه على يمين الحارس سيمون (72).

وسجل غريزمان هدفه الشخصي الثاني والخامس للنادي الكاتالوني عندما تلقى كرة من ميسي خلف الدفاع فانطلق وراوغ الحارس الذي خرج لملاقاته وتابعها داخل المرمى الخالي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (86).