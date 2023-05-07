أنشيلوتي وبيريز يمتدحان فينيسيوس ورودريغو

وسجل رودريغو هدفي ريال مدريد في حين شكل فينيسيوس جونيور خطرا دائما على دفاع أوساسونا.

ووصف أنشيلوتي فينيسيوس جونيور بأنه "اللاعب الذي لا يمكن لأحد إيقافه" وقال في هذا الصدد "لعبنا بطريقة جيدة على مدى نصف الساعة الأول، لم يتمكن أحد من إيقاف فينيسيوس".

كما وصف أنشيلوتي رودريغو بأنه استعراضي بقوله "لا ندري السقف الذي يمكن أن يصل إليه رودريغو، لقد غير دينامية المباراة في الشوط الثاني".

وأضاف "إنه لاعب أنيق جدا، يستطيع تسجيل الأهداف وهو يتطور بشكل مدهش".

أما بيريز فاعتبر بأن فينيسيوس هو أفضل لاعب في المركز الذي يشغله وكان لسان حاله مماثلا لأنشيلوتي بالقول "لا أحد يستطيع إيقافه. يتعين على اللاعب الموكل مراقبته ارتكاب الكثير من الأخطاء ضده".

وأضاف مدافعا عن الجناح السريع "لقد نال بطاقة نظرا لاحتجاجاته (على التدخلات العنيفة ضده)، وأنا لا أفهم ذلك، يجب حماية اللاعبين الذين يقدمون الاستعراض".