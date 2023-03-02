النجم المخضرم هالك افتتح التسجيل لمينيرو بعد قرابة ربع ساعة على البداية (16).

ولم تمض ثلاث دقائق حتى عزز باولينيو النتيجة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني قبل أن يقلص ميغيل بيرنيا الفارق لكارابوبو في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول. اللاعب ذاته طرد من اللقاء مطلع الشوط الثاني ليكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين.

نقص عددي استفاد منه مينيرو ليعزز النتيجة بالهدف الثالث عن طريق إيدينيلسون في الدقيقة الثالثة والسبعين، ليبلغ مينيرو الدور الثالث من المراحل التأهيلية بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت على وقع التعادل السلبي.

وتأهل إنديبنديينتي ميديين الكولومبي إلى الدور التأهيلي الثالث بفوزه إيابا على ضيفه إل ناسيونال الإكوادوري بهدفين لواحد.

التعادل السلبي بقي قائما لغاية الدقيقة السابعة والستين حين وضع جوردي مونروي فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين عزز ديبير كامبيندو النتيجة بالهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يكمل إل ناسيونال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد نورمان آرويو في الدقيقة السادسة والسبعين.

وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع أحرز جيري باراليس هدف تقليص الفارق لإل ناسيونال لكنه لم يكن كافيا لتغيير السيناريو بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وفي الأرجنتين كان التأهل من نصيب صاحب الضيافة هوراكان على حساب بوسطن ريفر الأوروغواياني بالفوز عليه بهدف وحيد حمل توقيع ماتياس كوكارو من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول.

هذا الهدف كان كافيا لعبور هوراكان مستفيدا من التعادل السلبي ذهابا في مونتيفيدو.



