

ويدين فريق الإمارة الذي وصل إلى نهائي العام الماضي حيث خسر أمام سان جيرمان بتأهله الى أوريليان تشواميني والألماني كيفن فولاند اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 5 و54 توالياً.



ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي نيس الذي جرّد سان جرمان من اللقب، مع مرسيليا في أقوى المواجهات، فيما سيضمن دوري الدرجة الرابعة مقعداً مؤكداً في نصف النهائي بين الفائز من ممثليه برجوراك وفرساي 78.



ويختتم الدور الخميس بلقاء نانت وباستيا من الدرجة الثانية.