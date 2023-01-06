بلغ باريس سان جيرمان دور الـ32 من منافسات كأس فرنسا بتغلّبه على مستضيفه شاتورو بثلاثة أهداف لواحد الجمعة.

وسجّل للفريق الباريسي كل من هوغو إيكيتيكي (13) والإسباني كارلوس سولير (78) ومواطنه خوان بيرنات (90+1).

في المقابل بصم على هدف شاتورو، المنتمي للدرجة الثالثة الفرنسية، ناتاناييل نتولا (37).

في المقابل غادر مونبلييه منافسات كأس فرنسا بهزيمته المفاجئة أمام بو إف سي 2-1.

وفي بقية المباريات تأهّل أنجيه على حساب ستراسبورغ بركلات الترجيح 5-4 بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي للمواجهة، وباريس إف سي على فالنسيان 3-1 وغرونوبل على نيم 1-0.