وكان زفيريف قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال نصف نهائي بطولة رولان غاروس أمام رافاييل نادال واضطر على إثرها للانسحاب ليخضع بعدها لعملية جراحية، إلا أن اللاعب الألماني أعلن أنه لا يزال يشعر بالآلام وأنه يتعين عليه الحذر حتى لا يؤثر ذلك على مستقبله. وبات من المحتمل أيضاً أن يغيب زفيريف عن بقية الموسم الحالي.

