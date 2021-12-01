وسجل نجم منتخب محاربي الصحراء ومهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح هدفين (ثنائية)، الأول في الدقيقة 11 من انفراد تام بالحارس السوداني علي أبو عشرين مستغلاً تمريرة العربي هلال سوداني.

في الدقيقة 37 أضاف بونجاح الثاني له ولمنتخب بلاده هذه المرة مترجماً عرضية ياسين إبراهيمي.

وجاء الهدف الثالث برأس مدافع "الخضر" جمال بن العمري 43، ودخل المنتخب الجزائري الحصة الثانية بنفس الزخم فأضاف العربي هلال سوداني الرابع 46 عندما أخطأ المدافع السوداني محمد أرنق بترويض الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليخطفها سوداني ويسكنها في المرمى الخالي مع تقدّم الحارس (46).

وتصدى حارس الجزائر رايس مبولحي لركلة جزاء نفذها محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة 70.

وخسر مجيد بوقرة مدرب الجزائر قبل المباراة خدمات نجم فريق قطر القطري يوسف بلايلي بسبب الإصابة، من دون تحديد مدة غيابه.

من جهته، عقّد منتخب "صقور الجديان" بهذه الخسارة مهمّته في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في رابع مشاركاته توالياً، ليقبع أخيراً مع صفر نقاط.