الجماهير التونسية تعبر عن فخرها بالمنتخب من قبل beIN SPORTS December 19, 2021 14:56 1:30 دقيقة عبّرت الجماهير التونسية عن فخرها بأداء المنتخب التونسي في المباراة النهائية رغم الخسارة أمام نظيره الجزائري. تقارير إخبارية المنتخب التونسي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة كتيبة بوقرة تنسج على منوال مجموعة بلماضي 1:30 دقيقة الجماهير التونسية تعبر عن فخرها بالمنتخب 3:06 دقيقة السعادة تغمر الجماهير الجزائرية 3:02 دقيقة احتفال رائع جمع اللاعبين الجزائريين بالجماهير 6:03 دقيقة الـ"كاف" يعقد اجتماعاً حاسماً عبر تقنية الفيديو 2:56 دقيقة قطر تؤكد جاهزيتها لاستضافة مونديال 2022 2:38 دقيقة أبرز أرقام وإحصائيات نهائي كأس العرب 0:36 دقيقة روبليف يفوز ببطولة أبوظبي الاستعراضيّة 1:17 دقيقة شامبيري يحقق الفوز على باريس سان جيرمان 1:02 دقيقة ليل يبلغ دور الـ32 من كأس فرنسا