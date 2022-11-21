وأضاف ميسي في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده عشية مواجهة المنتخب السعودي أنه سعيد بالحب الذي تظهره الجماهير له وتابع:"أنا أكثر نضوجا وسأحاول الاستمتاع بكل لحظة في هذه البطولة. من الصعب التتويج بكأس العالم ".
ميسي: "هذه النسخة خاصة بالنسبة لي"
وأضاف ميسي في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده عشية مواجهة المنتخب السعودي أنه سعيد بالحب الذي تظهره الجماهير له وتابع:"أنا أكثر نضوجا وسأحاول الاستمتاع بكل لحظة في هذه البطولة. من الصعب التتويج بكأس العالم ".
مقابلات المنتخب الأرجنتيني ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™