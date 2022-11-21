وأضاف ميسي في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده عشية مواجهة المنتخب السعودي أنه سعيد بالحب الذي تظهره الجماهير له وتابع:"أنا أكثر نضوجا وسأحاول الاستمتاع بكل لحظة في هذه البطولة. من الصعب التتويج بكأس العالم ".

