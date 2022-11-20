مباراة السنغال وهولندا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة السنغال وهولندا

البث المباشر لمباراة السنغال وهولندا يوم الإثنين 21 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السنغال وهولندا ستكون منقولة حصرياً على MAX 2.

مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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