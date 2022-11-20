مباراة إنكلترا وإيران بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة إنكلترا وإيران بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة إنكلترا وإيران

البث المباشر لمباراة إنكلترا وإيران يوم الإثنين 21 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنكلترا وإيران ستكون منقولة حصرياً على MAX 1

مشاهدة مباراة إنكلترا وإيران في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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