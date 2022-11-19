مشاهدة مباراة قطر والإكوادور ستكون متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة، ومع أنّ قطر تملك فرصة كبيرة في الفوز بامتلاكها لأسماء بارزة إضافة لعاملي الأرض والجمهور، لكن المنافس يبقى أحد أبرز المرشحين لتجاوز الدور الأول.

استديو مباراة قطر والإكوادور سيتضمن متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة وتقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، وآخر ما يتعلق باستعدادات الفريقين.



موعد مباراة قطر والإكوادور القادمة



موعد مباراة قطر والإكوادور الأحد في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة قطر والإكوادور في بث مباشر حصرياً على قناة MAX 1.

مباراة قطر والإكوادور عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر والإكوادور بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



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