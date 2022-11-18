الإيطالي أورساتو حكماً لمباراة افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين قطر والإكوادور من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 17:22 0:26 دقيقة سيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر. تقارير إخبارية المنتخب القطري كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الإكوادوري -آخر الفيديوهات 9:25 دقيقة المنتخب البرتغالي يصل الدوحة 2:55 دقيقة إبراهيم القاسم يتحدّث عن المنتخب السعودي 1:01 دقيقة يحيى جبران: " التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب" 2:18 دقيقة فرجاني ساسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:45 دقيقة المنتخب المصري يفوز ودياً على بلجيكا 0:26 دقيقة أورساتو حكماً لمباراة افتتاح كأس العالم 1:13 دقيقة إنفانتينو يؤكد صعوبة عمل الحكام 0:26 دقيقة وصول بعثة غانا إلى دولة قطر 0:31 دقيقة وصول منتخب كوستاريكا إلى الدوحة 0:47 دقيقة فان دايك: منتخب الطواحين قادر على المنافسة