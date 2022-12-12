مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ بطاقة التأهل إلى النهائي لا تحتمل القسمة على اثنين.

وفرضت مباراة المغرب وفرنسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتنا نظراً لعراقة فرنسا حاملة اللقب وتألق المغرب بالوصول إلى هذا الدور، حيث سنقوم بتغطية أبرز لقطات المباراة بالفيديو والأرقام على موقعنا.

ويحتاج المغرب لأن يلعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات قد تحسم بفضل بعض التفاصيل الصغيرة.



البث المباشر لمباراة فرنسا عبر الإنترنت



مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن أسود الأطلس يدخلون المواجهة بمعنويات عالية عقب تجاوزهم البرتغال.

وستبث مباراة فرنسا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة المغرب وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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