وأعرب هيولماند عن أمله في أن يكون منتخب الفايكنغ هو الأفضل على أرض الميدان عندما يواجه نظيره التونسي، موضحاً في الوقت ذاته أنها ستكون مباراة صعبة جداً أمام المنتخب الدنماركي.

وعن تواجد نجم المنتخب الدنماركي وفريق مانشستر يونايتد كريستان إيريكسن مع منتخب بلاده قال مدرب الفريق أن إيريكسن يقدم الكثر للفريق والجميع سعيد بتواجده وبكونه في صحة جيدة، مؤكداً أن منتخب الدنمارك لديه الجودة والقدرة على الفوز في أي مباراة ولكنه في الوقت ذاته استبعد أن يكون فريقه مرشحاً للقب.

من جانبه قال حارس المنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل أن هناك الكثير من الإثارة محال البطولات الكبرى ولكن الأهم هو أداء الفريق على أرض الميدان.

وعن الحضور الكبير المتوقع للجماهيري التونسية في المباراة قال شمايكل أن منتخب بلاده لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الضغط الجماهيري وشاهد ذلك بوضوح في كأس العالم السابقة في روسيا حيث كانت الجماهير البوريفية هي الأغلب في مباراة منتخبها أمام الدنمارك ورغم ذلك لم يؤثر ذلك على أداء الفريق وانتهت المباراة بفوز الدنمارك (1-0).

