وقال رونار: "يناسبنا أن نلعب بثوب المنتخب غير المرشح لأن ذلك يخفف من الضغوطات على كاهلنا، لكننا نشارك من أجل مخالفة التوقعات. في كل نسخة من كأس العالم تحدث مفاجآت كثيرة ونأمل ان نحقق واحدة".

واستلم رونار تدريب المنتخب في تموز/يوليو عام 2019 وشهد "الأخضر" بقيادته استقراراً في المستوى الفني ترجمه خلال تصفيات كأس العالم، عندما تصدر مجموعته متفوقا على اليابان واستراليا ليحجز مقعده في العرس الكروي.

وقال رونار "سعداء بالمشاركة في المونديال، إنها ثمرة جهد متواصل على مدى ثلاثة اعوام. انها بطولة رائعة وبطبيعة الحال ليست سهلة لكننا نأمل ان نحقق نجاحا فيها".

وأضاف "لا نشارك من أجل التنزه في الدوحة، بل من أجل تقديم أفضل مستوى لنا ونجعل السعوديين فخورين بنا في الملعب وفي السعودية، لقد أتوا بأعداد هائلة الى هنا ولا خيار امامنا سوى ارضائهم".

وعلق على مواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل الثلاثاء "بطبيعة الحال سنعاني أمام منتخب متمرس، لكن يجب ان نتعلم المعاناة. التركيز هو المفتاح ليس فقط ضد الأرجنتين بل في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات، لأنك قد تلعب مباراة رائعة لكن إذا فقدت التركيز لثوان قليلة تدفع الثمن في بطولة مثل كأس العالم".

