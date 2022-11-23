وسجل ميتشي باتشوايي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.

وأضاع ألفونسو ديفيس ركلة جزاء منحت لكندا، التي كانت أفضل في هذه المواجهة، في الدقيقة 11.



مباراة بلجيكا وكندا - التفاصيل والأحداث

منذ بداية كأس العالم 2014، فاز منتخب بلجيكا في 11 من أصل 13 مباراة في البطولة، أكثر من أي فريق آخر في هذه الفترة.

خسر منتخب كندا في جميع مبارياته الـ 4 في كأس العالم دون تسجيل أي هدف.

سجل ميشي باتشوايي ثاني هدف له في كأس العالم بعد هدفه الأول ضد تونس في 2018، كما ساهم في تسجيل 23 هدفاً في 25 مباراة مع بلجيكا كأساسي في جميع البطولات (سجل 18 وصنع 5).

كورتوا هو أول حارس بلجيكي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم منذ 1966. كانت هذه ضربة الجزاء السابعة ضد الفريق في هذه الفترة (ما عدا الركلات الترجيحية).

أصبح كابتن منتخب كندا أتيبا هوشنون ثاني أكبر لاعب (عدا حراس المرمى) يشارك في مباراة في كأس العالم بعمر 39 عام و288 يوم، خلف روجيه ميلا مع الكاميرون في 1994 (42 عام 39 يوم).



نهاية المباراة بفوز بلجيكا على كندا 1-صفر.

دق 80: رأسية كايل لارين يتصدى لها كورتوا

مرتدات رفاق دي بروين تشكل خطورة كبيرة على حصون كندا (دق 68)

دق 67: تصويبة ريتشي لاريا كانت بعيدة عن مرمى بلجيكا.

يبدو أن تسرع لاعبي المنتخب الكندي في هذه المواجهة سيكون من أحد أسباب الهزيمة أمام بلجيكا (دق 60)

دق 50: المنتخب الكندي يواصل عروضه الرائعة (رغم تفوق بلجيكا) بتهديده لمرمى كورتوا

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا على كندا بهدف دون مقابل.

دق 44: باتشوايي يستغل هفوة دفاعية في التغطية ويطلق تصويبة قوية في شباك كندا

المنتخب الكندي يفاجئ الجميع بأداء قوي ورائع في هذه المباراة (دق 40)

دق 30: تصويبة صاروخية من أليستير جونستون أبعدها كورتوا ببراعة كبيرة

دق 23: بحركة فنية هازار يتجاوز المدافع الكندي ويرسل عرضية للمهاجم باتشوايي الذي أضاع فرصة افتتاح التسجيل

تحسن طفيف في أداء منتخب بليجيكا (دق 21)

إعصار كندا يربك حصون بلجيكا وكروتوا جاهز للذود عن مرماه وإنقاذ ارتباك رفاقه (دق 13)

دق 11: ألفونسو ديفيس يهدر ركلة الجزاء !

دق 9: الحكم الزامبي جاني سيكازوي يعود للـVAR ويعلن عن ركلة جزاء لكندا !

المؤشرات الأولى تقول بأن منتخب كندا لن يكون لقمة سهلة لمنتخب بلجيكا

دق 01: المحاولة الأولى في المباراة كانت من أقدام المهاجم ميتشي باتشوايي ردها الحارس الكندي بصعوبة.

بداية المباراة على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي

التشكيلة الأساسية | بلجيكا - كندا