وسجل كل من تيو هيرنانديز (5) وكولو مواني (79) هدفي منتخب الديوك.

ويلاقي المنتخب الفرنسي في النهائي يوم 18 ديسمبر منتخب الأرجنتين بينما سيلعب المنتخب المغربي أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر.



مباراة فرنسا والمغرب - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بوصول المنتخب الفرنسي للنهائي بينما كسب المنتخب المغربي كل الإحترام وكتب تاريخاً مميزاً بأحرف من ذهب.

دق 90+4: عبد الصمد الزلزولي راوغ الجميع ثم وصلت تمريرته لأوناحي الذي صوب لكن كرته وجدت كوندي الذي أوقفها قبل الخط النهائي للمرمى.

ثالث أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم (كولو مواني بعد 44 ثانية من دخوله)!

دق 79: مبابي يقوم بدور كبير وكولو مواني، الوافد الجديد، بضيف الهدف الثاني (2-صفر).

دق 76: حمد الله يطنب في المراوغات ويهدر فرصة تعديل الكفة.

دق 74: تصويبة فوفانا مرت دون خطورة على مرمى بونو.

حكيم زياش وأوناحي مصدر خطر مستمر لدفاع المنتخب الفرنسي (63).

دق 59: سيطرة مغربية على مجريات الشوط الثاني..

دق 53: المنتخب المغربي يهدد في هذه الأثناء حصون المنتخب الفرنسي بهجمات خطيرة!

عودة المباراة في شوطها الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب (1-صفر).

دق 45: القائم ولوريس يتشاركان في صد إزدواجية الياميق! كرة خطيرة للمنتخب المغربي

دق 36: الياميق يرجع كرة مبابي لتأتي أمام تشواميني الذي مررها لجيرو الذي سدد دون أن يشاهد مكان المرمى.

المغرب يصبح أول منتخب إفريقي يخوض مباراة في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

المغرب يصبح ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يخوض مباراة في الدور نصف النهائي لكأس العالم بعد أمريكا عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002

أسرع تبديل لقائد منتخب في كأس العالم منذ عام 1970 (المغربي رومان سايس - الدقيقة 21)

دق 17: سوء تقدير من سايس في قراءة مسار الكرة، جيرو ينفرد بالحارس يصوب كرة قوية اصطدمت بالقائم!

دق 10: تصويبة عز الدين أوناحي القوية صدّها لوريس بصعوبة بالغة.

أسرع هدف لفرنسا في كأس العالم منذ 1978 (4 دقائق و 39 ثانية).

دق 05: تيو هيرنانديز يفتتح التسجيل للمنتخب الفرنسي باكراً (1-صفر)

أول مباراة بين المغرب وفرنسا في مسابقة رسمية

بداية قمّة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب

المنتخب المغربي يدخل للقيام بالحركات الإحمائية

المنتخب الفرنسي على أرضية الملعب للقيام بالحركات الإحمائية

تشكيلة المنتخب المغربي: المدرب وليد الركراكي سيعتمد على أشرف داري، الذي أخذ مكان نايف أكرد المصاب في آخر لحظة قبل بداية المباراة، ورومان سايس وجواد الياميق في الخط الخلفي.

تشكيلة المنتخب الفرنسي: المدرب ديدييه ديشان يعتمد على خدمات إبراهيما كوناتي (ليفربول) في محور الدفاع ومتوسط ميدان موناكو يوسف فوفانا بديلاً لأدريان رابيو.

المكسيكي سيزار أرتورو راموس حكماً لهذه المواجهة.

قمّة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب ستدور على أرضية استاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلة الأساسية: فرنسا - المغرب