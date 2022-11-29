سيطر منتخب الأسود الثلاثة تماماً على أحداث اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم ماركوس راشفورد لإنكلترا بهدف في الدقيقة 50 قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 52.، ثم عاد راشفورد وأحرز ثاني أهدافه والهدف الثالث لإنكلترا في الدقيقة 68.

وضرب المنتخب الإنكليزي بذلك موعداً مع نظيره السنغالي ثاني المجموعة الأولى في الدور ثمن النهائي.



مباراة إنكلترا وويلز - أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 + 4 - أداء احتفالي للمنتخب الإنكليزي .. هجوم بلا هوادة والدفاع الويلزي يكتفي بالمشاهدة حتى أطلق الحكم صافرته معلناً انتهاء المباراة على وقع فوز عريض بثلاثية نظيفة لمنتخب الأسود الثلاثة.

الدقيقة 78 - إعصار إنكليزي وفيل فودين كاد أن يضيف الهدف الرابع إلا أنه أخطأ الكرة على بعد أمتار قليلة من المرمى الويلزي.

ماركوس راشفورد هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل ثلاثة أهداف في بطولة كبرى منذ أن أحرز بوبي تشارلتون ثلاثية في كأس العالم عام 1966.

هاري كاين هو أول لاعب في كأس العالم FIFA قطر 2022™ يصل إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

الدقيقة 68 - راشفورد يمتع ويبدع ويفعل كل ما يريده بالكرة .. استلم الكرة خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ومر من الدفاع الويلزي بمهارة فائقة ثم سدد بقوة في المرمى اصطدمت بالحارس وارد وتهادت إلى الشباك معلنة ثالث الأهداف الإنكليزية وهو ثالث أهدافه في البطولة لينضم إلى قائمة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم.

الدقيقة 52 - ما هذا ؟!!!! .. المنتخب الإنكليزي كشر بعنف عن أنيابه وأحرز الهدف الثاني .. هاري كاين أرسل كرة عرضية أرضية انقض عليها فودن بيسراه محرزاً الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة.

الدقيقة 50 - ماركوس راشفورد يفض الاشتباك ويحرز هدفاً رائعاً للمنتخب الإنكليزي من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس الويلزي وارد.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين ويلز وإنكلترا (0-0)

الدقيقة 45 + 3 – جون ستونز مدافع إنكلترا يرتقي ويسدد برأسه في المرمى أمسكها بصعوبة حارس ويلز ورد.

الدقيقة 38 – هجمة جماعية رائعة من جانب المنتخب الإنكليزي تنتهي عند فيل فودين الذي سددها من داخل منطقة الجزاء ذهبت فوق العارضة الويلزية.

الدقيقة 35 – تغيير مبكر في صفوف المنتخب الويلزي بخروج المدافع نيكو ويليامس بعد إصابته بسبب اصطدام الكرة بشدة برأسه ونزول البديل كونور روبيرتس.

الدقيقة 20 – سيطرة كاملة من المنتخب الإنكليزي وانكماش دفاعي واضح لويلز التي لا يخدمها التعادل على الإطلاق.

الدقيقة 10 - المنتخب الإنكليزي كشر سريعاً عن أنيابه .. هاري كاين منح تمريرة بينية ماكرة لماركوس راشفورد الذي انفرد تماماً بالمرمى إلا أن داني ورد حارس ويلز خرج في الوقت المناسب وأنقذ مرماه.

الدقيقة الخامسة – انطلاقة متحفظة من المنتخبين الويلزي والإنكليزي والهتافات من جماهير المنتخبين المتحمسة تسمع بوضوح شديد في المدرجات الممتلئة.

الدقيقة الأولى .. انطلاق الديربي المرتقب بين ويلز وإنكلترا التي يديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش المنتخب الإنكليزي يطمح إلى الفوز والتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً فيما يسعى المنتخب الويلزي إلى تحقيق الإنجاز الصعب وبلوغ الدور القادم.

تشكيلة المنتخبين