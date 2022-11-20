وكان إينر فالنسيا نجم المباراة بتسجيله للهدفين (16 من ركلة جزاء و31).



مباراة قطر والإكوادور - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز المنتخب الإكوادوري على نظيره منتخب قطر 2-صفر.

دق 86: مونتاري استغل هفوة دفاعية إكوادورية في التمركز وحاول التصويب بقوة لكن كرته مرت فوق المرمى

دق 62: رأسية بيدرو مرت بجانب الخشبات الثلاثة لمرمى الإكوادور.

دق 55: المنتخب الإكوادوري هدد مرمى الشيب بتصويبة قوية.

قطر تصبح المنتخب رقم 80 الذي يخوض نهائيات كأس العالم

قطر تصبح ثاني منتخب عربي يخوض مباراة افتتاحية لكأس العالم بعد السعودية عام 2018

الإكوادوري إينر فالنسيا يكتب إسمه بأحرف من ذهب، ليكون أول لاعب يسجل 5 أهداف متتالية لمنتخب من أميركا الجنوبية في كأس العالم كما أنه بات أكبر لاعب يسجل الهدف الافتتاحي لإحدى دورات كأس العالم عن عمر 33 عاماً و16 يوماً كما أنه أصبح الهداف التاريخي للإكوادور في تاريخ العرس العالمي برصيد 5 أهداف.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإكوادور على منتخب قطر 2-صفر.

دق 45+5: الهيدوس في رفعة نموذجية ورأسية المعز علي مرت قريبة من مرمى الإكوادور

دق 45: تحسن طفيف في أداء المنتخب القطري مع نهاية الشوط الأول

دق 31: فالنسيا يضيف الهدف الثاني من رأسية مباغتة (2-صفر)

قطر تصبع تاسع منتخب عربي يشارك في كأس العالم

دق 20: المنتخب الإكوادوري يواصل استغلال حالة الارتباك في صفوف المنتخب القطري وكاد أن يضيف الهدف الثاني.

دق 16: فالنسيا يفتتح التسجيل ويدوّن الهدف الأول في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

دق 15: فالنسيا ينفرد بالحارس سعد الشيب ويتحصل على ركلة جزاء.

دق 13: يحاول المنتخب القطري الدخول رويداً رويداً في أجواء المباراة بعد التخلص من ضغط عاملي الجمهور والأرض ورهبة المواجهة الأولى في كأس العالم في المقابل هناك تفوق نسبي وطفيف في الأداء للمنتخب الإكوادوري.

دق 03 : الحكم الإيطالي أورساتو يعود للـVAR ويلغى هدف إينر فالنسيا لأنه كان مسبوقاً بحالة تسلل.

بداية المباراة الأولى في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري بإدارة الإيطالي دانييلي أورساتو .

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو يرحب بجميع الحضور قبل إعطاء ضربة بداية المباراة الإفتتاحية.

الساعة 18 و18 دقيقة، وبعد انتهاء حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخبان على أرضية استاد البيت للقيام بالحركات الإحمائية.

التشكيلة الأساسية | قطر - الإكوادور