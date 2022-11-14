وشهدت القائمة حضور ديلان برون وبلال العيفة فيما يغيب عنها سعد بقير وسيف الدين الخاوي.

وأبقى القادري يبقي على 4 حراس للمرمى في قائمة نسور قرطاج.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد.

للدفاع: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.

خط الوسط: الياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.

وتلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا، أستراليا، والدانمارك.