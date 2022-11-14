وشهدت القائمة حضور ديلان برون وبلال العيفة فيما يغيب عنها سعد بقير وسيف الدين الخاوي.
وأبقى القادري يبقي على 4 حراس للمرمى في قائمة نسور قرطاج.
وفيما يلي القائمة الكاملة:
حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد.
للدفاع: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.
خط الوسط: الياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.
وتلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا، أستراليا، والدانمارك.