الفقرة التحكيمية لمباراة بولندا والسعودية من قبل beIN SPORTS November 26, 2022 18:06 3:11 دقيقة شاهد الفقرة التحكيمية الخاصة بمباراة بولندا والسعودية مع خبير التحكيم بقنواتنا جمال الغندور. تقارير إخبارية بولندا السعودية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ميسي يشرح أسباب أول خسارة ويشيد بتجاوز المكسيك 3:34 دقيقة ميسي يهدي الأرجنتين فوزاً ثميناً على المكسيك 0:35 دقيقة مباراة إسبانيا وألمانيا - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا وكندا - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة بلجيكا والمغرب - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة اليابان وكوستاريكا - التغطية الخاصة 1:33 دقيقة ديشان: " نحن في وضعية مميزة" 4:51 دقيقة المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي 3:11 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة بولندا والسعودية 1:05 دقيقة عبد الرحمن العبود يعد بالتعويض أمام المكسيك