استدعى ديدييه ديشان كولو مواني لقائمة المنتخب الفرنسي ليحل مكان كريستوفر نكونكو الغائب عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد الفرنسي أن مواني سيترك معسكر فريقه آينتراخت فرانكفورت المقام في اليابان، ليلتحق بقائمة أبطال العالم في الدوحة صباح الخميس.

وكان نكونكو نجم لايبتسيش تعرض لالتواء في الركبة اليسرى في الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى لم يكمل كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية الحصة التدريبية مع منتخب فرنسا وغادرها بعد ربع ساعة من البداية.

وأكدت تقارير صحافية أن مغادرة كريم بنزيمة كانت بتخطيط مسبق بعد مرور مدةٍ محددة مبينة أن النجم الفرنسي وبعد خروجه أكمل تدريباته في الصالة الرياضية وفقاً لبرنامجه الخاص.

