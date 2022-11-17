وتوجه أسطورة الكرة الكاميرونية مباشرة إلى مقرِ الأسود غير المروضة، لمقابلة اللاعبين الذين حرص على تحيتهم فرداً فرداً.



كما خاطب إيتو اللاعبين مطالباً إياهم ببذل أقصى مجهودٍ ممكن لتمثيل الكاميرون بأفضل صورةٍ ممكنة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.



كما اجتمع إيتو بمدرب المنتخب سونغ الذي قدم تقريراً شاملاً حول سير الإعداد خلال المعسكر الحالي.