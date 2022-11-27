ودخل منتخب ألمانيا المباراة بضغط شديد بعد خسارته المفاجئة أمام اليابان في المرحلة الأولى بينما خلطت خسارة اليابان أمام كوستاريكا 1-0 اليوم أيضاً من أوراق المجموعة خاصة بعد أن تلقت كوستاريكا هزيمة كبيرة من إسبانيا 7-0 في المرحلة الأولى.

ولم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك في الشوط الأول بالرغم من وجود العديد من المحاولات الخطرة وخاصة لإسبانيا.

وكانت الدقائق الأولى من الشوط الثاني أكثر حذراً نظراً للخوف من تلقي هدف قد يكلف أي فريق الخسارة، قبل أن يفك ألفارو موراتا لغز التهديف بعد ترجمته لعرضية جوردي ألبا المميزة (62).

وتحسن أداء ألمانيا بشكل واضح بعد التأخر بالنتيجة ليدرك فولكروغ التعادل مع الدقيقة الثالثة والثمانين.

وتمتلك إسبانيا أربع نقاط في الصدارة أمام اليابان وكوستاريكا (3 نقاط) وأخيراً ألمانيا بنقطة.

وتلعب إسبانيا أمام اليابان، وألمانيا أمام كوستاريكا في الجولة الأخيرة.

مباراة إسبانيا وألمانيا - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

دق 90+5: سانيه يخترق منطقة جزاء إسبانيا والدفاع يبعد الخطر.

دق 89: موراتا يضيع على إسبانيا فرصة تسجيل الهدف الثاني.

هدف 83: فولكروغ يترجم تحسن أداء ألمانيا إلى هدف.

دق 79: مطالبة سانيه بركلة جزاء بسبب لمسة يد على بوسكيتس والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

دق 73: موسيالا يضيع فرصة سهلة لإدراك التعادل.

دق 72: فولكروغ يصل متأخراً لعرضية موسيالا.

دق 65: أسينسيو يهدر بغرابة فرصة إضافة الهدف الثاني.

هدف 62: ألفارو موراتا يضع إسبانيا في المقدمة مستفيداً من عرضية ألبا الذكية.

دق 56: كيميتش كاد يضع ألمانيا في المقدمة وسيمون يتألق ويحافظ على نظافة شباك إسبانيا.

الحذر يظهر بوضوح من الجانبين في أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

دق 47: أسينسيو يحوّل كرة عرضية بين يدي نوير.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بلا أهداف.

دق 45: تمركز سيمون الجيد يبقي على نتيجة التعادل بلا أهداف.

دق 39: روديغر يفتتح التسجيل لصالح ألمانيا وتقنية الفيديو تلغي الهدف.

10 دقائق على نهاية الشوط الأول والمنتخب الإسباني أكثر خطورة.

دق 30: روديغير يحاول التسجيل ولكن كرته تعلو المرمى.

دق 25: غنابري يرد سريعاً بتسديدة تنحرف عن المرمى.

دق 22: ألبا يجرب حظه بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

مرور 15 دقيقة على انطلاق المباراة والتوازن بين الفريقين هو السمة السائدة.

دق 11: مرتدة مثالية لألمانيا وسيمون يبعد الخطر بعد عرضية من غنابري.

دق 7: نوير والعارضة يحرمان إسبانيا من فرصة افتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية من أولمو.

دق 5: الإسبان يقتربون من منطقة جزاء ألمانيا لكن غياب اللمسة قبل الأخيرة يفوّت الفرصة على لا روخا.

انطلاق المباراة.

إسبانيا وألمانيا - القائمة الرسمية

Our fourth match of the day 🔜



Here are the line-ups for Spain v Germany ⬇️#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022



